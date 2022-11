Carlo Calenda contro Giuseppe Conte: impari a parlare italiano in modo appropriato

29 novembre 2022 a

a

a

Scontro totale tra Carlo Calenda e Giuseppe Conte. Il leader di Azione ha criticato il capo grillino per le parole infelici pronunciate all'indomani della tragedia di Ischia. «Una persona che inizia un intervento dopo il disastro di persone morte ricoperte di fango dicendo "mi avete ricoperto di fango" è quanto meno una persona che, prima di dare degli sciacalli agli altri, dovrebbe prendere un corso di uso dell’italiano appropriato alle istituzioni». Così il leader di Azione Carlo Calenda, dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, risponde alle accuse lanciate dal leader del M5S, Giuseppe Conte, contro chi lo accusa di aver disposto un condono per Ischia nel 2018.

"I migliori non li scelgono mai". Carlo Calenda attacca il M5S

Dopo l'incontro col premier Meloni, il leader di Azione ha anche annunciato che ci sarà massima collaborazione col governo di centrodestra in vista dell'approvazione della prossima manovra di bilancio. «È stato un incontro molto positivo, fatto nel merito dei provvedimenti e dove abbiamo esposto le nostre proposte - ha detto Calenda - Ovviamente ci sono delle cose su cui non siamo assolutamente d’accordo e di cui non abbiamo nemmeno discusso come la flat tax. Abbiamo, invece, discusso di imprese 4.0, difesa dei piani ambientali ed energetici nel dettaglio e, sempre molto nel dettaglio, abbiamo discusso di un tetto nazionale al costo del gas e dell’elettricità al posto dei crediti d’imposta. Abbiamo discusso della sanità e dell’aumento di stipendi per gli infermieri per un maggior supporto, abbiamo parlato di un ripristino di "Italia Sicura" soprattutto alla luce di quanto accaduto a Casamicciola - continua Calenda - Abbiamo parlato anche della questione Pnrr e suggerito alcune soluzioni per farlo andare più speditamente. Infine abbiamo parlato del taglio al cuneo fiscale per farlo concentrare sui giovani e di far diventare il Reddito di cittadinanza di nuovo "Rei", cioè farlo gestire dai Comuni».