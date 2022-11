Aboubakar Soumahoro, pronta l'interrogazione di FdI: “Caso grottesco ed inquietante”

28 novembre 2022 a

Fratelli d’Italia vuole vederci chiaro sul caso che coinvolge Aboubakar Soumahoro. Il deputato del partito di Giorgia Meloni, Federico Mollicone, ha pronta un’interrogazione per far luce sui fatti a seguito della nuova notizia dell’indagine per truffa aggravata nei confronti della suocera dell’onorevole eletto lo scorso 25 settembre: “Il caso Soumahoro assume ogni giorno che passa toni grotteschi ed inquietanti, con nuove evidenze: dai fatti emersi è chiaro che c’è una deviazione dei fondi pubblici attraverso l’accoglienza, più di 60 milioni. Un modello che abbiamo sempre attaccato con atti di sindacato ispettivo, in quanto non venivano controllati milioni di euro pubblici e che, se gli addebiti imputati a Soumahoro saranno confermati, dimostrano ancora una volta la gravità di questo sistema. Fratoianni faccia chiarezza sul perché lo ha candidato, nonostante fosse stato informato di questi fatti prima delle elezioni. Esiste un ‘fumus’ sul ruolo di Soumahoro che va chiarito”.

“Auspichiamo che - ha proseguito Mollicone - la Corte dei Conti, e in caso la Procura per eventuali rilievi penali, facciano tutte le verifiche del caso, pur con le garanzie necessarie presenteremo un’interrogazione per conoscere lo stato delle cose e chiarire le passate responsabilità. Basta con il business delle cooperative dell’accoglienza, è necessaria una rivoluzione del sistema. La prossima volta Soumahoro porti gli stivali di marca della moglie invece che quelli dei lavoratori sfruttati, sarebbe più credibile”.