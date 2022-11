Il virologo Pregliasco prepara lo sbarco in politica: “A disposizione per il futuro della Lombardia”

26 novembre 2022 a

Dal Covid alla politica? Fabrizio Pregliasco, presidente nazionale Anpas, nel corso del suo intervento al 54° Congresso Nazionale delle Pubbliche Assistenze presso l’auditorium della Tecnica di Confindustria a Roma si è soffermato sul quadro politico attuale: “Serve un rinnovamento politico complessivo. Le associazioni come Anpas e tutti i dirigenti non possono non farne parte, proprio perché anche noi siamo la società civile. Per questo, lasciate che ve lo dica a chiare lettere: È giunto il momento di un’assunzione di responsabilità globale, amministrativa e politica. È giunto il momento di far arrivare più forte la nostra voce nelle aule parlamentari, nei consigli regionali, nei comuni, nelle strade, tra la gente. Ovunque la politica trovi il suo compimento. Dove si prendono le decisioni e dove si fanno le scelte a beneficio di tutti. Perché se questo non succede qualcun altro deciderà per noi. E non è detto che sarà qualcuno migliore di noi”.

“Non è importante il mio destino personale - prosegue Pregliasco, virologo divenuto noto durante la pandemia Covid -, è importante il destino di tutti noi e del nostro Paese. Non è importante cosa farò io o cosa faranno alcuni di noi nel prossimo futuro. Quello che conta sono i risultati che potremo raggiungere come Associazione di associazioni e come esponenti del pensiero civico e dell’azione di servizio a beneficio dell’Italia, perché la pubblica assistenza è per sua natura orizzontale, democratica e, soprattutto, assiste tutti, nessuno escluso”. Sottolineando la “forte esigenza di rafforzare la base sociale” in Lombardia, una regione “che presto sarà chiamata a una scelta fondamentale per il proprio futuro, la guida del governo regionale”, Pregliasco lancia il guanto di sfida: “Convinto di poter dare il mio contributo per affrontare queste sfide, sciolgo ufficialmente la riserva e sono onorato di accettare l’incarico di presidente di ANPAS Lombardia e di mettermi completamente a disposizione per il futuro della mia Regione”.