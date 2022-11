Medici influencer italiani, Matteo Bassetti primo in classifica. Il record dell'infettivologo

24 novembre 2022 a

L’infettivologo Matteo Bassetti si autoincensa su Twitter: è primo tra i med influencer. Secondo i dati registrati tra maggio e settembre 2022 da Sensemakers e ComScore Italia - presentati durante il webinar Talk “Dott. Google e gli altri: come si informano gli italiani” e disponibile nel portale alleatiperlasalute.it - la pandemia da Covid ha creato la figura del medico che informa sui social. Pregliasco, Bassetti, Galli, Crisanti, Viola, chi è l’immunologo/infettivologo più credibile per gli italiani? Al primo posto della classifica c’è Matteo Bassetti con 263mila interazioni, seguono la nutrizionista Silene Pretto con 150-200mila interazioni e Monica Calcagni, ginecologa molto presente su Tik Tok. In graduatoria figura anche Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, specializzata negli studi sull’andamento della sanità.

Bassetti, direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha commentato entusiasta su Twitter: “La divulgazione scientifica sui social è fondamentale in un mondo (quello della rete) senza filtri e carico di improvvisati e di fake news. Ad maiora Bassetti primo dei med-influencer sui social con 260mila interazioni”. Tuttavia, Fabrizio Angelini, Ceo Sensemakers e ComScore Italia, avverte: “Il social è l'ambiente dove le persone trascorrono più tempo, non solo i giovanissimi. Molti di questi influencer, specie i medici, hanno beneficiato dell'esposizione televisiva e massmediatica. I numeri sembrano alti, ai profani, ma hanno visualizzazioni non elevati. Si tende ancora a cercare informazioni di carattere medico in ambienti molto più istituzionali”.