Reddito di cittadinanza, Calderone: "Riforma per gradi"

In merito agli interventi sul reddito di cittadinanza "andremo per gradi". Lo assicura la ministra del Lavoro, Marina Calderone, in un'intervista al Corriere della Sera. "Il Governo non ha intenzione di dimenticare chi ha necessità di un sostegno economico" spiega la ministra sottolineando come la scelta di "una soluzione ponte sul 2023 va in questa direzione: intervenire subito sugli occupabili per portarli a rientrare nel mondo del lavoro mentre si lavora a una riforma organica delle politiche attive e dei centri per l'impiego, riformulando nel contempo le misure di lotta alla povertà". Quanto a chi ha in famiglia disabili, minori o anziani "per loro non cambierà nulla per il 2023 e si troveranno strumenti idonei dal 2024" garantisce la titolare del dicastero del Lavoro.

Per quanto riguarda il taglio del costo del lavoro la ministra precisa: "Non possiamo ritenere sufficienti le misure inserite nell'attuale manovra di bilancio, anche se quanto fatto è il massimo ottenibile alle condizioni attuali. Si tratta - continua la ministra - di interventi che vanno visti come passi in avvicinamento agli impegni di legislatura, cioe' il taglio del cuneo fiscale e contributivo entro il 5%. La scelta di intervenire attraverso l'estensione dello sgravio a carico del lavoratore subordinato a tutto il 2023, i bonus per le assunzioni under 36 e per donne svantaggiate, la flat tax al 5% per premi di lavoro straordinario sono una prima risposta fornita in un solo mese di governo per far arrivare ai lavoratori risorse pari a circa una mensilita' in piu'. Avremo modo di lavorare ancora su questo aspetto" assicura Calderone.