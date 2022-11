Governo, Landini non perde occasione per attaccare Meloni: “Manovra che colpisce i più poveri”

25 novembre 2022 a

“È una manovra sbagliata. E se così rappresenta la destra, anche la destra è sbagliata”. Ad attaccare il governo Meloni sulla manovra è il segretario della Cgil, Maurizio Landini, in un’intervista con La Stampa nella quale mette in pubblico tutte le lamentele dei sindacati: “Non ci hanno ascoltato. Non sono andati a prendere i soldi dove i soldi ci sono, questa è una manovra che colpisce i più poveri e accresce la precarietà reintroducendo i voucher”.

Secondo Landini la manovra “Premia gli evasori e con la Flat Tax aumenta l’iniquità del sistema fiscale e non interviene sulla pandemia salariale e non aiuta chi ha bisogno di lavorare”. Per il segretario della Cgil, il testo approvato dal governo di Giorgia Meloni “Non sostiene la sanità, la scuola e il trasporto locale. Non modifica la legge Fornero. Cambia il meccanismo di indicizzazione in essere per le pensioni, senza consultarci. È priva di una strategia di politica industriale ed energetica capace di affrontare la riconversione digitale e verde”. Interpellato in merito alle prossime mosse, ovvero una possibile manifestazione di piazza sulle politiche economiche del governo, Landini specifica: “Nei prossimi giorni proporremo queste valutazioni a Cisl e Uil. Considereremo tutte le iniziative necessarie a sostegno delle nostre richieste per apportare i cambiamenti necessari”.