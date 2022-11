Letta è alla canna del gas e chiama Speranza a fare il garante del Pd

25 novembre 2022 a

La direzione del Partito democratico ha votato il Comitato costituente per il nuovo Pd: un organismo elefantiaco da 87 membri che raggiunge quasi i 100 con varie personalità (presidenti di Regioni e sindaci delle città metropolitane) che parteciperanno al percorso in qualità di invitati. Insomma, il doppio all'incirca del comitato dei 45 del 2007. Il Comitato costituente, intanto, segna plasticamente il ritorno a casa di Articolo 1. Roberto Speranza, infatti, sarà con Enrico Letta il garante del percorso. Il segretario piega così questa decisione: «Vogliamo costruire con Articolo1 un lavoro comune. Questo vale con tutti coloro che decideranno di aderire, vale per Demos e Centro democratico». Per quanto riguarda i componenti del Comitato, che tra l'altro redigerà il Manifesto dei valori del nuovo Pd, sono per un terzo esterni, un terzo rappresentanti dei territori e un terzo parlamentari.

La polveriera Pd è senza fine: la scissione è dietro l'angolo

Questi i numeri: 46 interni e 41 esterni e di questi 44 donne e 43 uomini. Tra gli esterni figurano gli scrittori Maurizio De Giovanni e Viola Ardone, i sociologi Mauro Magatti e Chiara Saraceno, l'ex-ministro Enrico Giovannini. A questo punto si attendono le candidature al congresso. Anche se la dead line è molto lontana, a fine gennaio. Ma l'ufficializzazione della candidatura di Stefano Bonaccini ha innescato la marcia e nel fine settimana si potrebbero avere altri due nomi in pista, oltre a quello del presidente dell'Emilia Romagna e di Paola De Micheli: Matteo Ricci e Dario Nardella. Mentre Elly Schlein continua ad essere virtualmente in gioco visto che ancora non ha concretizzato la candidatura.