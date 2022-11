Semplificazioni, arriva il nuovo codice degli appalti. Salvini: "Snello e contro la burocrazia"

Benedetto Antonelli 25 novembre 2022 a

È in arrivo il nuovo codice degli appalti. Lo ha annunciato ieri Matteo Salvini. «Nei prossimi 15 giorni avrò l'onere e l'onore di portare all'approvazione del Consiglio dei ministri il nuovo codice degli appalti, il nuovo codice dei contratti pubblici che ho dato indicazioni sia il più semplificato sburocratizzato, veloce e snello possibile», ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenendo al XX Forum internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione di Coldiretti.

«Già vedo sullo sfondo le obiezioni dei signori del no, no perché se si prevede un codice troppo snello, troppo veloce, troppo semplice e troppo accelerato aiuti il malaffare - ha aggiunto Salvini- Io penso che sia vero l'esatto contrario: la corruzione e il malaffare prosperano dell'eccesso di burocrazia, della lunghezza delle pratiche, della complicazione; più veloce è il processo meno facile per il delinquente corrompere o per il funzionario essere corrotto». Il ministro ha risposto anche alle critiche del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il quale ha detto che la manovra del governo non ha una visione di lunga durata. Salvini non è d'accordo: «Rispetto il parere di tutti. Sono al ministero da 32 giorni, giorni passati produttivamente. Sul codice degli appalti sto coinvolgendo decine e decine di associazioni, sindacati, enti che stanno scrivendo al ministero migliaia di pagine di proposte, le leggeremo tutte e poi bisognerà decidere. In questa manovra economica abbiamo scelto di aiutare chi ha di meno. Noi accontentiamo lavoratori, partite Iva, pensionati, famiglie, giovani imprese, c'è anche il taglio del cuneo fiscale. E proprio il codice degli appalti, su cui stiamo lavorando come matti, servirà a tutte le imprese»