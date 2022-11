Salvini incontra gli ingegneri: avanti tutta per il ponte sullo Stretto

03 novembre 2022 a

Il ponte sullo Stretto si farà e il governo è già al lavoro per raggiungere questo obiettivo. Nonostante ci sia chi non ci crede, come Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, che lo ritiene un "miraggio". Questa grande opera, in grado di unire Calabria e Sicilia, è un pallino fisso di Matteo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile ha incontrato una delegazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. L’appuntamento segue l’intervento di Salvini al congresso Cni celebrato venerdì scorso. Sul tavolo, tra le altre cose, fanno sapere fonti vicine a Salvini, il nuovo codice degli appalti, la necessità di semplificare le norme, l'energia nucleare e, appunto, il ponte sullo Stretto.

Si tratta di obiettivi su cui il centrodestra, riferiscono le stesse fonti, "è particolarmente determinato". Peraltro, sia il collegamento tra Calabria e Sicilia che le nuove forme di energia sono temi su cui è emersa piena condivisione, come già confermato durante il confronto di pochi giorni fa. Nella sede del ministero di Porta Pia, Salvini si è confrontato con il presidente Armando Zambrano, Michele Lapenna, Massimiliano Pittau, Vincenzo Coppola, Carla Cappiello.