Renzi contro l'Associazione Nazionale Magistrati: chi delegittima la magistratura è in casa vostra

Scontro totale tra Matteo Renzi e l'Associazione Nazionale Magistrati. Il leader di Italia Viva ha appena pubblicato l'edizione aggiornata del suo libro "Il Mostro" e immediatamente è stato attaccato dai magistrati che gli rimproverano di delegittimare il sistema della giustizia italiana. Puntuale, però, arriva sui social la replica di Renzi che rispedisce le accuse al mittente e punta il dito contro gli scheletri nell'armadio della magistratura.

"È uscito l’aggiornamento de Il Mostro e puntuale come sempre è arrivato l’attacco dell’ANM, l’associazione dei magistrati - scrive Renzi su Facebook - Dicono che io sono responsabile di “una pericolosa delegittimazione dell’operato della magistratura”. Chi leggerà i fatti contenuti nel libro scoprirà che delegittima la magistratura chi non rispetta le sentenze della Corte di Cassazione, come ha fatto il PM Turco. Scoprirà che delegittima la magistratura chi fa le indagini male a Siena sulla vicenda David Rossi, come ha fatto il PM Nastasi. Scoprirà che delegittima la magistratura chi molesta sessualmente una collega, come ha fatto – secondo il CSM – il Procuratore Creazzo. Io non sparo nel mucchio, io faccio nomi e cognomi, a viso aperto. La magistratura viene delegittimata quando i magistrati che sbagliano non pagano mai. Se cercate chi delegittima la magistratura, signori dell’ANM, guardate in casa vostra. E magari per una volta evitate di attaccarmi. Perché, come forse si è vagamente intuìto, non mi fate paura".