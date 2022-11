Sondaggio, cosa chiedono gli italiani al governo. "Più del taglio delle tasse..."

21 novembre 2022 a

Il governo si appresta a varare la Manovra finanziaria, una legge di Bilancio che dovrà fare i conti con le disponibilità economiche del Paese ma che gli italiani guardano con grande attenzione per contrastare gli effetti della crisi energetica e dell'inflazione. Nel corso della puntata di Agorà, su Rai 3, di lunedì 21 novembre Fabrizio madia presenta un sondaggio sul gradimento dei provvedimenti che saranno contenuti nella manovra oggi in Cdm. E non mancano le sorprese.

Nella classifica delle misure più attese dagli italiani, infatti, non c'è la flati tax o la riforma delle pensioni ma il taglio del reddito di cittadinanza. È questa la misura che non può mancare nella Legge di Bilancio secondo il 34 per cento degli italiani. "Sappiamo che è una misura che da tanto tempo tutti dicono che vada abolita, ma soprattutto modificata radicalmente. C'è una piccola percentuale che vuole tenerla così com'è" spiega il sondaggista. La secondo misura in "classifica" è il taglio el cuneo fiscale (20 per cento), "quindi dare la possibilità di lasciare nelle buste paghe dei lavoratori un po' più di soldi" ma in generale anche "maggiore disponibilità alle imprese". A seguire la revisione del sistema pensionistico (11%) di cui si sta parlando anche nelle ultime ore con quota 41, il superbonus (10) e infine la flati tax (6). "Diciamo che il 54 centro degli italiani per recuperare le risorse necessarie vuole un taglio o al reddito di cittadinanza o al cuneo fiscale".

In un cartello successivo del sondaggio, il 48 per cento del campione chiede l'abbassamento delle tasse sul lavoro mentre il 38 vorrebbe più soldi in busta paga. "Nell'opinione pubblica in generale c'è l'idea che la pressione fiscale in Italia a tutti i livelli sia molto alta. Gli italiani vedono con favore uno Stato che tagli le tasse e lascia un po' più di disponibilità nelle tasche degli italiani", spiega Masia.