Assemblea Pd, Marianna Madia: "Chi può fare il segretario oggi"

19 novembre 2022

“Vogliamo evitare che il prossimo segretario o la prossima segretaria del Pd sia di nuovo una foglia di fico, che nasconde il patto di sindacato di poche correnti di questo Partito Democratico che non hanno più nulla delle correnti ma sono di fatto delle filiere di potere". Le dichiarazioni sono quelle rilasciate dalla deputata Marianna Madia poco prima di entrare all'assemblea nazionale dem convocata oggi, sabato 19 novembre, in via Napoli a Roma.

E poco prima di lasciare i cronisti la deputata confessa anche chi vorrebbe come segretario dei Dem oggi: "Sono contenta che ci sia una donna che sceglie di iscriversi al Partito Democratico, nel caso in cui Elly Schlein dovesse decidere di candidarsi, e sono molto contenta che ci sia anche Stefano Bonaccini, ho lavorato tanto con lui quando eravamo al Governo e sono contenta che ci sia una sfida vera, ma l'importante è anche che ci sia una competizione sana".