Sondaggio Ghisleri, rimonta Pd sul M5s. E La Lega vola

19 novembre 2022

La Lega di Matteo Salvini sfonda il 10% dei consensi guadagnando un + 1,2% in 15 giorni. È la rivelazione dell'ultimo sondaggio realizzato da Euromedia Research per la trasmissione Porta Porta e pubblicato dal quotidiano La Stampa. La direttrice dell'istituto di sondaggi, Alessandra Ghisleri, spiega come la discussione sull'accoglienza dei migranti penalizza il Movimento Cinque Stelle e premia la Lega di Matteo Salvini e il Pd di Enrico Letta che, con il 17,4%, torna ad essere il secondo partito dopo Fratelli d'Italia che si attesta al 28,5%.

Il disastro Pd è completo: Conte mette la freccia. FdI e Meloni inarrestabili

La distanza tra il Pd e il M5S (16,5%) è di quasi un punto percentuale (0,9%). Secondo Ghisleri "ogni volta che emerge il Congresso di un partito politico o di un movimento si registra un inequivocabile interesse da parte dei suoi sostenitori con il risultato di istruire e implementare il consenso stesso. I congressi, come le grandi manifestazioni di parte, sono in grado di riattivare quelle cellule - talvolta anche dormienti- che si sentono nuovamente implicate nei passaggi importanti della storia del nostro Paese" analizza Ghisleri. È per questo che il Pd "si trova in una posizione indefinita tra due fuochi che lo vedono sotto attacco sia alla sua destra sia alla sua sinistra. In assenza di un intervento shock ed immediato, avverte la direttrice di Euromedia, il rischio è assistere ad un ulteriore sfarinamento con un perdita di identità nell'elettorato oggi disorientato".