Pd alla frutta nell'ex fortino rosso della Toscana. Altro passaggio a Italia Viva

Christian Campigli 17 novembre 2022 a

Una tregua ancora molto lontana. Uno scontro, al contrario, che non accenna a diminuire. Sullo sfondo, un partito in evidente crescita ed uno che sta smarrendo la propria identità. La Toscana, uno degli ultimi fortini rossi, è diventata in queste ultime settimane un autentico laboratorio di quello che potrebbe diventare la sinistra italiana nel prossimo anno. Se è ormai evidente a tutti come le ali più massimaliste stiano costruendo un polo al fianco dei Cinque Stelle, è altrettanto indiscutibile come l'immobilismo del Partito Democratico stia stancando, e non poco, i riformisti.

“Pd in caduta libera”. Tensione alle stelle in Toscana, Italia Viva spolpa i dem

Questi ultimi stanno guardando con interesse al Terzo Polo. Dopo i passaggi del consigliere comunale fiorentino Barbara Felleca e del sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini e le trattative ancora in corso per il “salto della quaglia” di ben tre consiglieri regionali (notizie anticipate con dovizia di particolari dal nostro quotidiano), quest'oggi vi sarà un nuovo cambio di casacca. “Abbiamo trovato un accordo, un consigliere di quartiere prenderà la tessera ed entrerà nel Terzo Polo – ci racconta un eletto di Italia Viva - Verrà ufficializzato nel tardo pomeriggio, non posso ovviamente dire di chi si tratti e quale sia il quartiere coinvolto, ma non posso negare la grande soddisfazione per questa ennesima dimostrazione di interesse e di fiducia da parte del mondo riformista al nostro partito”.

