L'Aria che Tira, Massimo D'Alema al veleno: “Qual è il vero problema del Pd”

15 novembre 2022 a

a

a

Massimo D’Alema, ex presidente del Consiglio, è ospite della puntata del 15 novembre de L’Aria che Tira, talk show mattutino di La7 condotto da Myrta Merlino e lancia alcune frecciate alla sinistra. “Ce l’ha ancora la passione politica?” chiede la giornalista al suo ospite, che esordisce così: “La passione sì, la politica no. Mi sono allontanato, io non sono più parlamentare dal 2013, non ho nessuna responsabilità politica, però sono un militante della sinistra. Mi evocano perché non hanno fantasia”.

"Salario minimo a 9 euro". La proposta di Calenda a Pd e M5s

D’Alema affronta poi il problema del Pd, che rischia di essere spolpato: “Io auspico che non facciano la fine dei socialisti in Francia. Il problema del Pd è che è un partito che ha più tradizioni, lo preferisco a un partito senza tradizioni né radici. In qualche momento il Pd è apparso un partito senza radici, un qualcosa che non sta in piedi. L’idea che si dovesse cancellare il passato come una vergogna non ha funzionato, questo nuovismo non ha funzionato. Il partito più novecentesco che c’è è il primo. La rottamazione ha funzionato come una sorta di autorottamazione dato i risultati di questa vicenda. Il rinnovamento è - sottolinea D’Alema con parole al veleno per Matteo Renzi - una cosa più complessa della rottamazione e comporta una capacità di assumere la parte migliore della propria tradizione, superare il passato incorporandone la parte migliore”.

D'Alema assolve Conte e boccia il Pd: "Ha fatto cadere Draghi? Non è da pena di morte"

“Bisogna sciogliere il Pd come dice Fausto Bertinotti?” chiede Merlino all’ex premier, che replica e conclude: “Sono contrario agli scioglimenti e sono piuttosto favorevole agli sforzi di aggregazione, l’importante è che si torni a costruire invece di distruggere. In questi anni si è distrutto molto nell’area della sinistra”.