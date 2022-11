Migranti, prove di disgelo tra Italia e Francia. Crosetto: "Crisi già quasi rientrata"

15 novembre 2022 a

a

a

Prove di disgelo tra Italia e Francia. Da Bruxelles il ministro della Difesa Guido Crosetto, impegnato nel Consiglio Affari Esteri Ue e in una serie di incontri istituzionali, sostiene la linea dura del governo Meloni sull'immigrazione e spiega come la crisi con la Francia sia già quasi rientrata.

"Utile il braccio di ferro con la Francia. Ora ci ascoltano". Crosetto sui migranti

"Penso che la crisi con la Francia sia già quasia rientrata. Non ci sarà nessuna difficoltà, si è discusso su un tema, succede nelle famiglie, succede nei condonomi, succede ogni tanto anche fra paesi di fare delle discussioni" ha ribadito Crosetto sottolineando come la sicurezza nel Mediterraneo sia fondamentale. Nel Consiglio Difesa oggi "non si è parlato della missione Sophia", ma "l'Italia pensa che il Mediterraneo sia un luogo da presidiare sempre meglio, per l'importanza che ha, economica, strategica, da tutti i punti di vista. Noi siamo una nazione che più di ogni altra vive il Mediterraneo, qualunque missione europea o internazionale per la sicurezza del Mediterraneo, per noi è di vitale importanza" ha detto il ministro. Crosetto ha avuto anche un quadrilaterale con Grecia, Cipro e Francia proprio sulla sicurezza del Mediterraneo.

Migranti, la mossa del governo per fermare le Ong: potere ai prefetti, multe e sequestri