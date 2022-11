Lombardia, il Pd prova a farsi piacere Letizia Moratti: sarà decisivo il sondaggio riservato

14 novembre 2022 a

Il Pd è alle prese con una tempesta senza sosta dal giorno delle elezioni del 25 settembre e ora il nuovo caso riguarda la possibile candidatura di Letizia Moratti alla Regione Lombardia. L’ex vicepresidente ha ricevuto l’appoggio di Carlo Calenda, mentre i dem sono ancora indecisi su cosa fare e non si può certamente aspettare il congresso di gennaio in cui verrà scelto il nuovo segretario.

Manicomio Pd, partito in tilt per Moratti. "Cosa pensano gli elettori dem"

Ed è Dagospia a svelare la mossa di Enrico Letta e i suoi per non rimanere spiazzati: “Dal Nazareno è stato commissionato un piccolo sondaggio sul voto in Lombardia, per capire se gli elettori dem possano, anche turandosi il naso, votare per Moratti. Saranno i risultati di queste rilevazioni a orientare la decisione finale di Letta. Nonostante le ritrosie, giudicata troppo di destra ed ex berlusconiana di ferro, la ghiotta occasione di sfilare, dopo 30 anni, la Lombardia al centrodestra, sta titillando anche i palati più difficili. Anche perché quando si tratta di potere e poltrone, il Partito democratico trova sempre un compromesso”. Come svelato da Roberto D’Agostino sarà quindi un sondaggio riservato a decidere il destino del Pd in Lombardia e chi sarà il candidato.