Governo, la modifica al Superbonus non va giù a Forza Italia: pronto l'emendamento

A Forza Italia non piace il limite imposto per le richieste sul Superbonus, modificato drasticamente dal governo Meloni. A farsi portavoce della critica nei confronti dell’esecutivo è la presidente del gruppo azzurro al Senato Licia Ronzulli, che vuole una modifica rispetto a quanto attualmente previsto: “La necessità di intervenire sul Superbonus è ampiamente condivisa visto che l’Italia non può più permettersi una misura così costosa per le casse dello Stato. Ma è altrettanto doveroso fare attenzione ai tempi con cui si procede alla rimodulazione per non penalizzare cittadini e imprese, a cominciare da chi ha già deliberato degli interventi e stipulato i relativi contratti. Per questo Forza Italia chiederà, con un emendamento in Parlamento, di procrastinare le modifiche alle norme di almeno un mese, dal 25 novembre al 31 dicembre”.

“La rivalutazione delle pensioni, già firmata dal ministro Giorgetti, è un inizio che conferma l’attenzione del governo nei confronti di una categoria in grande difficoltà - sottolinea Ronzulli -. Con le attuali pensioni minime non si riesce a vivere: è il motivo per cui il programma elettorale di Forza Italia ne prevedeva l’aumento almeno a 1000 euro. Questo sarà un mantra del nostro impegno al governo. Lo perseguiremo finché non raggiungeremo l’obiettivo”.