Sondaggi, vola la fiducia in Meloni. Pd, agonia infinita: staccato dai 5Stelle

Sullo stesso argomento: Berlusconi e il sondaggio choc: cifre impensabili per Forza Italia

10 novembre 2022 a

a

a

Cresce la fiducia degli italiani in Giorgia Meloni. L'indice di gradimento nei confronti della premier è passato dal 53,8 al 54,1 per cento nel giro di due settimane. Il dato emerge dal sondaggio realizzato da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, per Affaritaliani. Nella rilevazione diversi trend significativi anche sui partiti e non solo.

Volano Meloni e M5s. Nel sondaggio Mentana il balzo choc

Fratelli d'Italia sale ancora e arriva al 28,3 per cento. La Lega di Matteo Salvini è data all'8,8 per cento, mentre una lieve risalita dà ossigeno a Forza Italia (7,5). Nella galassia del centrosinistra aumenta il divario tra Movimento 5 Stelle e Pd. Cresce ancora (18 pr cento) il partito di Giuseppe Conte 5 Stelle mentre i dem guidati da Enrico Letta almeno fino al prossimo congresso perdono un altro mezzo punto e si attestano al 16,4. Azione-Italia Viva di Carlo Calenda e Matteo Renzi sono dato al 7,8 per cento.

Meloni fa il botto, Letta nel buco nero. Il M5S annienta il Pd

Il sondaggio tocca anche il tema della politica estera e della guerra in Ucraina nel giorno in cui Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. "Secondo lei l'Italia dovrebbe continuare a finanziare l'invio delle armi a Kiev?", è la domanda posta dal sondaggio. Il 53,2 per cento degli intervistati ha risposto di non essere d'accordo. Una maggioranza non certo schiacciante, ma il dato è significativo.