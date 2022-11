Sondaggi e supermedia YouTrend, Berlusconi crolla: cifre impensabili per Forza Italia

Giada Oricchio 10 novembre 2022 a

Fratelli d'Italia in paradiso, Forza Italia all’inferno e PD in purgatorio insieme al M5s. Secondo la Supermedia di Agi e Youtrend, che tiene conto dei sondaggi politici dei più importanti istituti demoscopici, il partito del premier Giorgia Meloni continua a fare incetta di consensi tra gli italiani (28,9%) ed entro qualche settimana potrebbe sfondare quota 30%. FdI, infatti, registra un più 1,2% rispetto a due settimane fa. Alle spalle c’è il Partito Democratico che, in attesa del congresso, assiste a un’emorragia di elettori: 16,9% e meno 0,7% in 14 giorni. Numeri lontani dai già deludenti risultati delle elezioni del 25 settembre scorso. Appaiato ai dem, ma in corsia di sorpasso c’è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che centra un più 0,3% arrivando al 16,9%. Se nel centrodestra Fratelli d’Italia fa bottino pieno, Lega e il partito di Silvio Berlusconi crollano. Il partito dell’onnipresente Matteo Salvini cala all’8,4%: perde un altro 0,1% però rimane di un soffio davanti al Terzo Polo formato da Azione e Italia Viva (8% con meno 0,2%) ,0%. Piange invece Forza Italia che alla prese con guerre intestine, viene superata da Calenda e Renzi e va a picco: 6,6% e meno 0,6% di gradimento tra l’elettorato. L’alleanza Verdi e Sinistra è stabile al 3,8%, +Europa al 2,7%, Italexit al 2,4% (più 0,2%), Unione popolare all'1,7% e Noi Moderati all'1,1% (più 0,1%).