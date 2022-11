Dl aiuti quater, ecco la bozza: superbonus, trivellazioni e tetto al contante

10 novembre 2022 a

Nella bozza del dl Aiuti quater elaborata dal governo Meloni sono tredici gli articoli inseriti, che vanno dalla proroga agli aiuti per fronteggiare il caro energia alla norma sblocca trivelle, passando dalla modifica del superbonus all’aumento del tetto al contante, che passa da mille a 5mila euro. Il taglio delle accise dei carburanti viene prorogato al 31 dicembre, mentre la detrazione del superbonus scende al 90% e viene vincolata a una serie di condizioni. Inoltre e imprese potranno rateizzare le bollette di luce e gas fino a un massimo di 48 rate con un interesse che non può superare il rendimento del Btp.

In particolare è arrivata la sforbiciata la Superbonus. Nel 2023 la maxi detrazione sulle ristrutturazioni non sarà più al 110% ma al 90%. Varrà ancora per le villette (come abitazione principale) ma solo se il reddito del proprietario sarà inferiore ai 15 mila euro l’anno e variabile in base a un quoziente familiare costruito ad hoc. La norma è ancora in corso di valutazione, e per le villette l’agevolazione potrebbe essere prorogata solo fino al 31 marzo.

I premi aziendali esclusi dalla tassazione salgono a 3.000 euro, rispetto ai 600 euro attualmente previsti dalla normativa. I fringe benefit per i lavoratori dipendenti non concorrono a formare il reddito per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite. Infine sono previste nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi «in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette». Le nuove concessioni possono essere rilasciate «limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi mc». Questa è la norma cosiddetta ‘sblocca trivelle’ per affrontare il caro-energia.