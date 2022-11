Controcorrente, Piccolotti contro il governo: sulle bollette avete fatto una partita di giro

10 novembre 2022 a

Manovra di governo, scontro in tv. Elisabetta Piccolotti di Verdi-Sinistra Italiana critica le scelte del governo in materia di politica economica. Piccolotti attacca Riccardo Molinari della Lega perché l'Esecutivo sta coprendo gli aiuti del caro bollette direttamente coi soldi dei cittadini. Una sorta di partita di giro che poteva essere affrontata diversamente. Se ne parla nella puntata di Controcorrente del 9 novembre. "Il governo sta proponendo di togliere fondi da persone che guadagnano 500 euro per fare la riforma delle pensioni - attacca Piccolotti - Avete votato uno scostamento di bilancio ma si potevano tassare gli extraprofitti delle imprese energetiche o delle armi e usare lo scostamento di bilancio per pensioni, sanità e scuola. Invece il governo non ha nessuna voglia di mettere le mani sugli speculatori delle imprese energetiche e militari. Proporrò un emendamento che prevede un contributo di solidarietà alle persone con un patrimonio superiore ai 25 milioni di euro. Si può chiedere?".

Poi rivolta direttamente al leghista Molinari: "C'è un problema - ha detto Piccolotti - Avete fatto solo una partita di giro. Gli italiani hanno pagato le bollette e le tasse e da quei soldi avete tirato fuori gli aiuti per le bollette. Questo utile aggiuntivo per lo Stato si è creato con un'inflazione che ormai ha raggiunto il 10%. Avete preso i soldi dai cittadini e glieli avete ridati per le bollette. Ma non potevate prendere questi soldi direttemente dalle imprese che hanno fatto extraprofitti?.