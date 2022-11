Energia, Bonaccini firma il decreto: "Via libera al rigassificatore di Ravenna"

07 novembre 2022 a

Via libera al rigassificatore di Ravenna. Il progetto ha ricevuto l'autorizzazione formale, a seguito della firma del Decreto di approvazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico da parte del Presidente della Regione Emilia Romagna, nonché commissario straordinario del Governo, Stefano Bonaccini. Si è concluso così l'iter autorizzativo, ora toccherà a Snam procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'opera con un investimento previsto di circa 1 miliardo di euro.

"Nonostante i tempi stretti indicati dal Governo, insieme al territorio e a tutti gli organismi coinvolti abbiamo svolto un lavoro meticoloso di analisi del progetto, individuando tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza, il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia dell'ecosistema, di mare e di terra, oltre alle mitigazioni necessarie. Arrivando a un via libera condiviso dalle parti sociali e dalla comunità locale, dall'intero distretto dell'energia ravennate, una eccellenza nazionale", ha detto Bonaccini nel corso della conferenza stampa che si è svolta a Ravenna. Il cronoprogramma è stato rispettato: la firma di Bonaccini rientra infatti nei 120 giorni di tempo assegnati dal Governo per la conclusione del procedimento. "Il rigassificatore, ha aggiunto il presidente, è un'opera al servizio di tutto il Paese, che intendiamo fare insieme al Parco eolico e del fotovoltaico più grande in Italia e fra i maggiori in Europa, sempre al largo di Ravenna, perché il futuro, chiusa la fase di transizione ecologica, è nelle energie rinnovabili".