Piombino, il commissario Giani firma il via libera al rigassificatore

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commissario straordinario del Governo, ha firmato l’autorizzazione all’installazione del rigassificatore che resterà nel porto di Piombino tre anni. «Sarà a servizio di 60 milioni di italiani», ha sottolineato Giani durante una conferenza stampa. «Snam - ha detto Giani - potrà posizionare la nave nel porto di Piombino e precisamente nella Darsena nord, nella banchina est lunga 300 metri. La nave è lunga 297 metri e larga 40, la banchina si presta quindi per assoluta puntualità di misure. con un pescaggio di 20 metri, al posizionamento della nave mettendola quindi in condizione di trasportare il gas e poi di immetterlo nel gasdotto».

Da a qui al prossimo mese di aprile, quando si prevede il pieno funzionamento dell’immissione del gas nel gasdotto nazionale, verranno fatti i lavori di adeguamento. «La portata di gas - ha sottolineato il presidente Giani - sarà importante, una portata di 5 miliardi di metri cubi, una portata importante rispetto ai 29 miliardi che in questo momento offre il gasdotto che viene della Russia». «La Toscana - ha poi evidenziato Giani - quando a metà aprile sarà in funzione la nave potrà dire di consentire col suo contributo, 10 miliardi di metri cubi di gas, a più di un terzo di quello che era il gas russo».

Il sindaco di Piombino Francesco Ferrari (Fdi) qualche giorno fa aveva annunciato che l'amministrazione farà ricorso: "È un procedimento che fa acqua da tutte le parti, doveva contemplare l'ipotesi onshore in porto e l'ipotesi offshore fuori dal porto e in realtà nemmeno oggi c'è un progetto" per l'impianto in mare aperto.