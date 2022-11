Difesa, colloquio tra Crosetto e Austin (Usa): "L'Italia è alleato fedele Usa, più di prima"

07 novembre 2022 a

"Italia e Stati Uniti continueranno a operare insieme per fronteggiare le sfide internazionali". Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso del colloquio telefonico con il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti d’America Lloyd Austin, tenutosi nel pomeriggio di oggi. Un colloquio franco e cordiale -fa sapere il ministero - durante il quale il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti si è congratulato con il Ministro Crosetto per la nomina al vertice del Dicastero. Lloyd Austin ha poi espresso parole di grande apprezzamento per l’Italia e le sue Forze Armate e per l’enorme contributo offerto a favore della sicurezza internazionale.

"L’Italia è un alleato fedele sul quali gli Stati Uniti possono contare, oggi più di prima” ha affermato il Ministro Crosetto, sottolineando che “Il rapporto bilaterale e multilaterale esistente tra Italia e Stati Uniti rappresenta il futuro del nostro Paese". Un colloquio a 360 gradi, durante il quale il Ministro Crosetto ha ribadito l’impegno del nostro Paese sia in ambito NATO sia nel contesto dell’Unione Europea. Il Ministro Crosetto, rivolgendosi al collega Austin, ha poi sottolineato la ferma volontà del Governo italiano di proseguire ad aiutare Kiev: "Continueremo a sostenere con convinzione e determinazione l’Ucraina e le sue Forze Armate e saremo pronti a proseguire il nostro sforzo finché sarà necessario". Un supporto politico e militare al lato Est dell’Alleanza Atlantica e all’Ucraina fortemente apprezzato dagli Stati Uniti che, come ha più volte ripetuto Austin, vedono nell’Italia uno degli alleati più vicini ed affidabili. Il Ministro Crosetto e il Segretario alla Difesa Austin hanno quindi concordato di vedersi di persona quanto prima per poter approfondire gli argomenti trattati e consolidare ulteriormente l’amicizia tra Italia e Stati Uniti, dando continuità al costruttivo dialogo tra i due paesi nel campo della Difesa.