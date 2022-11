Travaglio insulta Crosetto: "Cicciobombo". E il ministro annienta il direttore

06 novembre 2022 a

Marco Travaglio si scatena contro il ministro della Difesa Guido Crosetto. Nell'editoriale di oggi, domenica 6 novembre, in prima pagina sul Fatto Quotidiano, intitolato "La maggioranza silenziata" il direttore racconta il corteo della pace di Roma, che promuove e denuncia il silenzio degli altri quotidiano sull'importante iniziativa. Poi se la prende con il ministro della Difesa Guido Crosetto, finito nel mirino del giornalista ormai da settimane. Ma nell'editoriale usa parole fortissime e lo insulta chiamandolo persino "Cicciobomba Cannoniere".

Dal canto suo Crosetto non resta in silenzio e su Twitter, dove il ministro cinguetta sempre, ribatte: "Travaglio, raffinato umorista, mi chiama Cicciobomba Cannoniere, stile bullo delle elementari e parla di mie strategie". E ancora: "Sto portando avanti risoluzioni e decreti, sull’invio di armi, che i SUOI amici, Conte&C, hanno votato. Io sono un Ministro Difesa, che lavora per dialogo e pace", conclude Crosetto.