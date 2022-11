Adolfo Urso sul rigassificatore di Piombino: bisogna ascoltare le esigenze dei cittadini

07 novembre 2022 a

Rigassificatore di Piombino sempre nell'occhio del ciclone. Questa volta a prendere la parola sul tema è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ne ha parlato durante SkyTg24 Economia. Il ministro ha sottolineato la necessità di prendere in considerazione le esigenze dei cittadini che frenano sulla realizzazione del progetto. «Bisogna comprendere le esigenze dei cittadini di Piombino, che hanno dato molto sul piano ambientale e avevano preparato un piano di riconversione. Devono essere ascoltate le esigenze della cittadinanza e poi bisognerà prendere una decisione. L’impianto va fatto, valutiamo ora se il sito più adatto sia quello di Piombino».

La riunione con i sindacati di mercoledì è stata indetta in vista della legge di bilancio per mettere a punto «i provvedimenti che riguardano il lavoro e la produzione che sono il nostro faro». Così il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso intervistato a ’Oggi è un altro giornò su Raiuno spiegando che il taglio del cuneo fiscale sarà realizzato «gradualmente» e «per due terzi sarà a beneficio dei lavoratori e un terzo a beneficio dell’impresa». «Deve consentire di aumentare lo stipendio reale di lavoratori» ha sottolineato indicando che «deve aumentare il divario tra chi percepisce un sussidio e coloro che invece hanno un reddito dal proprio lavoro».