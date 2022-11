Sondaggio, il Pd precipita e la Lega cresce: come cambiano le cifre in una settimana

05 novembre 2022 a

L’indice di fiducia del premier Giorgia Meloni continua a rimanere più o meno stabile, intorno al 45,8%, mentre il partito Fratelli d'Italia cresce ancora: le ultime intenzioni di voto di Termometro Politico danno Fdi in leggera crescita al 28,2%, in flessione sia Pd (17,4%) e M5S (16,5%) mentre Lega (8,6%) e Azione/Italia Viva (8,4%) avanzano di due decimi in una settimana. Stabile Forza Italia al 6,8%, seguono Sinistra Italiana/Verdi (3,7%), +Europa (2,7%), Italexit (2%), Unione Popolare (1,6%) e Italia Sovrana (1,4%).

Sempre Termometro Politico, nel suo sondaggio settimanale, riporta poi la rilevazione sul decreto anti-rave varato dal governo che ha scatenato la polemica politica. La maggioranza degli italiani è d’accordo, seppur con qualche distinguo. Il 43,6% si dice favorevole alla stretta, l’8% lo è in linea di principio anche se considera le pene troppo alte mentre il decreto rischia di essere usato anche per altri casi ben diversi dai rave, infine il 7,8% afferma di essere d’accordo se venisse usato per sgombrare anche altri raduni come le rievocazioni neo fasciste di Predappio. Per il 23,6% non ce n’era bisogno in quanto basterebbe cominciare ad applicare la legge già esistente senza crearne di nuove, contrario infine il 16,3% che considera la legge liberticida poiché “comprime le libertà individuali e gli spazi democratici”.