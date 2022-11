Letizia Moratti contro Fontana, spunta il sondaggio con le cifre clamorose

05 novembre 2022 a

a

a

Solo Letizia Moratti può vincere contro Attilio Fontana nella corsa al Pirellone. Un sondaggio di Winpoll per Repubblica incorona l'ormai ex assessore per la presidenza di Regione Lombardia. Secondo la rilevazione la «dottoressa» arriverebbe al 49% contro il 43% del leghista.

La società di sondaggi ha ipotizzato quattro sfide diverse tra candidati da sottoporre al suo campione. La prima prevede una corsa tra Fontana e il neosenatore Pd Carlo Cottarelli. In questo caso la vittoria andrebbe a Fontana e con la maggioranza assoluta: 51% contro il 43% dell’economista. Se la corsa invece fosse con Pierfrancesco Majorino, europarlamentare milanese, la vittoria sarebbe ancora più netta: 53% contro 39%. Quindi, la sfida con l’ex ministra di Berlusconi: in quel caso Moratti vincerebbe con il 49% contro il 43% del leghista. In ultimo, la sfida con Pierfrancesco Maran: l’assessore di Sala porterebbe a casa il 39% dei consensi, Fontana il 52,5%.