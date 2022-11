Ghisleri spiana Pd-M5s. "Neanche i loro elettori..." Momento magico di Meloni

04 novembre 2022 a

Fratelli d'Italia sfiora il 30 per cento dei consensi e Giorgia Meloni conquista la fiducia di quattro italiani su dieci. Il sondaggio presentato da Alessandra Ghisleri sulla Stampa fotografa un "momento magico" per la premier che può essere rovinato non dall'opposizione, sempre più in stato confusionale, ma dall'alleato Silvio Berlusconi.

La fiducia personale a Meloni vola al 40,6% (+0,9% in dieci giorni), scrive la direttrice di Euromedia Research, così come il consenso verso FdI: 28,7% (+2,7%). Il centrodestra raggiunge la soglia del 45,2% (Lega 9,0%, Forza Italia 6,5% e Noi Moderati 1,0%), "mentre le opposizioni navigano sparse, non solo nel Parlamento, ma anche nell'intero Paese". Il Movimento Cinque Stelle (17,0%) è in vantaggio sul Partito Democratico (16,5%) che perde 2,6 punti dal 25 settembre.

Per il 27% degli elettori, inoltre, il governo Meloni durerà l’intera legislatura ma il leader di Forza Italia è una minaccia alla stabilità dell’esecutivo. Tra le tante variabili che potrebbero minacciare il governo nei prossimi sei mesi, gli italiani indicano prima il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi (20,4%), poi le divisioni interne ai partiti della maggioranza (17,0%).

Al momento il 68,2% degli elettori individua nel supporto di Forza Italia a Giorgia Meloni il vero "tallone di Achille" del nuovo governo, scrive Ghisleri, secondo cui "gli stessi elettori di Fratelli d'Italia lo giudicano «instabile» (61,7%) ponendo a loro volta un grande punto di domanda sul significato di coesione dell'attuale alleanza di centrodestra". Dall'altra parte, gli stessi elettori delle opposizioni non individuano in Partito democratico, 5Stelle, Azione+Italia Viva, quei fattori di "rivincita" che possono mettere in crisi il governo. Insomma, continua la "luna di miele" di Meloni con il suo popolo, commenta la sondaggista.