Pace, la spaccatura delle piazze: “Conte come Putin, specula sulla guerra in Ucraina”

È scontro tra le due piazze italiane per la pace. Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia viva, presenziando alla manifestazione a Milano, ha attaccato frontalmente Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle: “Le parole di Conte che oggi alla manifestazione di Roma chiedeva se la piazza di Milano è ‘per la pace o per la guerra’ sono le stesse cose che dice Vladimir Putin. Le parole di Conte sono quelle di chi preferisce la resa dell’Ucraina alla Russia, la stessa cosa che vuole Putin - sottolinea l’esponente del Terzo Polo all’Arco della Pace - le armi sono per difendere e conservare l’integrità territoriale dell’Ucraina e tutti i paesi Ue si stanno muovendo in questa direzione. A Roma qualcuno fa molta confusione. Avremmo voluto tutti qui con noi, compatti rispetto a un’aggressione ingiustificata. Il Pd deve correre sempre dove sta Conte”.

Rosato se l’è presa con Conte anche su Twitter: “A Conte che, come sempre, specula dico che siamo tutti contro la guerra, a nessuno piace mandare armi. Lo facciamo perché il popolo ucraino è vittima di un’aggressione ingiustificabile. Solo gli amici di Putin, i codardi e gli opportunisti si voltano dall’altra parte”.