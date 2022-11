Governo, giurano viceministri e sottosegretari. Meloni: “Speriamo che questa avventura..."

02 novembre 2022 a

Questa mattina alle ore 11 a Palazzo Chigi è andata in scena la cerimonia di giuramento dei 31 sottosegretari e 8 viceministri. La formula del giuramento è stata letta per tutti dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. “Da questo momento voi non rappresentate voi stessi né un partito, ma la nazione. Questo ha un enorme valore. Questa sarà un’avventura lunga, spero, difficile sicuramente e spero entusiasmante. Questa avventura potrà essere entusiasmante, e lo sarà, quando riusciremo a dare risposte ai problemi che i cittadini si aspettano da noi, ad essere fedeli del compito che ci è stato affidato, ad essere esattamente quello che abbiamo raccontato saremmo stati, e la ragione per la quale oggi siamo qui” le parole del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel concludere il rito.

Una cerimonia che ha visto il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, di Forza Italia farsi il segno della croce prima di giurare davanti alla premier. Molto più sorridente, con scambio di battute con Meloni, il giuramento del viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi.