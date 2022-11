Decreto rave party, Mulè sfida Meloni: "Va modificato in Parlamento"

02 novembre 2022 a

Non si ferma la polemica sul provvedimento annunciato dal ministro Piantedosi contro i rave party. Dopo le critiche scatenate dall'opposizione e dopo che la Presidente Meloni è intervenuta sul tema, rivendicando la norma "di cui va fiera", il vicepresidente della Camera dei Deputati di Forza Italia Giorgio Mulè fa una dichiarazione a sorpresa che fa salire la tensione nell'esecutivo.

"Una norma di cui vado fiera". Meloni difende il decreto legge sui rave party

"Non è una legge liberticida, è un decreto legge da modificare e migliorare in Parlamento. Ha due criticità: è un decreto che interviene con urgenza per un fatto che era in corso. Il problema nasce dalla genericità della norma e della sua ampiezza. La seconda è la pena che a mia giudizio è spropositata rispetto a reati come la rapina o l'omicidio colposo" spiega Mulè. Una sfida nei confronti della presidente del Consiglio dei ministri che aveva difeso il provvedimento di Piantedosi.