In Onda, Rampelli: "Via le mascherine negli ospedali? Non mi risulta"

"Non mi risulta la sospensione delle mascherine negli ospedali e nella Rsa. Ci sarà la massima attenzione per la protezione dei soggetti più fragili e probabilmente questa misura lunedì in Consiglio dei ministri non la troveremo". Fabio Rampelli,, vicepresidente della Camera ed esponente di spicco di Fratelli d'Italia, interviene a In Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7, e spiega quali saranno le mosse del governo di Giorgia Meloni sul Covid.

Rampelli esclude che si tratta di un "segnale per i no vax". Il governo di Mario Draghi aveva previsto che l'obbligo di mascherina sarebbe dovuto scadere il 31 ottobre, ricorda l'esponente di FdI: sottolineando come la stagione autunnale e invernale può essere caratterizzata da un ritorno del virus. I conduttori gli chiedono se si è vaccinato, e Rampelli afferma di aver ricevuto tre dosi. Non solo: "Ho preso anche il Covid, sono una specie di supereroe...".

Ma questi provvedimenti sono un segnale politico ai no vax? "Nessun segnale, vogliamo solo invertire l'onere della prova. Vogliamo lavorare sulla prevenzione e indurre i cittadini a essere più prudenti ed evitare ad esempio che i mezzi pubblici siano sovraffollati, e introdurre sistemi di aerazione nelle scuole". La reintegrazione dei medici e degli operatori non vaccinati? "Sarebbero stati liberati dalla sanzione tra 60 giorni, c'è solo un'anticipazione anche perché c'è un problema di organico negli ospedali" ricorda Rampelli. La sanzione, poi, è stata somministrata: i medici no vax o che non hanno potuto o voluto vaccinarsi sono stati sospesi non ricevendo lo stipendio.