Governo, fa rumore il leghista Romeo: “Sia la comunità internazionale a decidere per l'Ucraina”

27 ottobre 2022 a

a

a

Una piccola presa di distanza, che però rischia di fare rumore. Nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo affronta il tema della guerra in Ucraina. E lo fa con accenti diversi rispetto a quelli usati dalla premier Giorgia Meloni: «Si fa fatica a sentire "decideranno gli ucraini". La comunità internazionale deve decidere per loro». Questo il passaggio incriminato. Che in effetti è diverso dal dire «la pace si ottiene sostenendo l’Ucraina per consentire all’Ucraina di difendersi» come ha sostenuto Meloni, «è l’unica possibilità che abbiamo che le parti in campo possano decidere di negoziare».

"Il Parlamento deve restare unito". Crosetto sulle armi all'Ucraina

Il tutto è avvenuto nel giorno in cui il presidente russo Vladimir Putin è tornato ad alzare i toni, parlando ai capi delegazione in una riunione del Consiglio di Sicurezza: «Il potenziale rischio di un conflitto mondiale resta molto alto» ha detto. Da Mosca, inoltre, è arrivato anche un atto di accusa contro l’Italia, definita «ostile» per non aver invitato la Federazione russa alla riunione su questioni operative del gruppo di esperti dell’Iniziativa anti-proliferazione che si è aperta ieri a Roma.