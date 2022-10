Senato, il discorso di Berlusconi: "Oggi Meloni è premier...". Cosa scatena in Aula

26 ottobre 2022 a

"È per me un motivo di grande soddisfazione riprendere la parola in Senato, dopo nove anni, e farlo proprio quando il popolo italiano ha scelto ancora una volta di affidare il Governo del Paese alla coalizione di centrodestra". L'attesissimo discorso di Silvio Berlusconi va in scena tardissimo al Senato e, appena prende la parola, l'applauso è bipartisan per il leader di Forza Italia che in Aula si scatena: "Se oggi per la prima volta alla guida del governo del Paese, per decisione degli elettori, c'è una esponente che viene dalla storia della destra italiana, questo è possibile perché 28 anni fa è nata una coalizione plurale, nella quale la destra e il centro insieme hanno saputo esprimere un progetto democratico di governo per la Nazione. Una coalizione che in 28 anni non si è mai divisa e che ha saputo governare insieme e stare insieme anche all'opposizione, una coalizione che ha guidato e guida la maggioranza delle regioni italiane. Una coalizione, che è sempre stata artefice di grandi scelte di democrazia e di libertà".

"Noi oggi voteremo convintamente la fiducia e da domani lavoreremo con lealtà, con passione e con spirito costruttivo, per realizzare il nostro programma", sottolinea il Cav. "Non è questo il momento, onorevoli senatori, per ricordare i tanti successi ottenuti dai governi di centrodestra che ho avuto l'onore di presiedere - aggiunge Berlusconi - ma una sola cosa voglio rivendicare con orgoglio: i nostri governi hanno sempre avuto come stella polare del loro agire la stella polare della libertà. Non abbiamo mai approvato una norma, una legge, un provvedimento, che potesse ridurre gli spazi di libertà dei cittadini. Non abbiamo mai compiuto una scelta di politica internazionale, che non fosse dalla parte dell'Occidente e della libertà".

Tutti in piedi sui banchi del governo, a partire dal premier, al termine dell'intervento del Cav. Alla standing ovation per il leader di Forza Italia si sono uniti anche tutti i senatori di centrodestra.