Letizia Moratti, voci sull'assessore a capo dei Giochi invernali: arrivano subito le smentite

È una tra le tante questioni urgenti che il governo Meloni si trova sul tavolo ed è anche uno trai primi argomenti oggetto di una nota stampa del Consiglio dei ministri. È subito «giallo», infatti, sulla nomina dell'amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, il Comitato organizzatore dei prossimi Giochi Olimpici invernali del 2026. Alcune indiscrezioni di stampa circolate ieri indicavano in Letizia Moratti la figura scelta per sostituire Vincenzo Novari.

Dall'entourage della stessa assessora al Welfare è arrivata una smentita: «Qualsiasi decisione di Letizia Moratti sarà comunicata esclusivamente dal suo ufficio stampa. Ogni altra notizia è destituita di fondamento», la secca presa di posizione. Ancora più stizzita la reazione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala: «Leggo che Letizia Moratti sarebbe stata scelta come nuovo ad di Milano Cortina. Non mi risulta. E in ogni caso non può essere fatta una scelta così delicata per risolvere i problemi del centrodestra in Lombardia. Ogni altra parola è inutile».

A fermare la palla di neve prima che diventasse una valanga è stata infine la nota del Consiglio dei ministri: nessuna decisione è stata presa, «e le determinazioni, una volta maturate, saranno preventivamente portate a conoscenza dei Soci della Fondazione stessa». Giochi chiusi, per oggi.