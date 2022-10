Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Letizia Moratti nuova ad. Risolto il nodo Lombardia

23 ottobre 2022 a

Il centrodestra ha risolto il problema delle future elezioni regionali in Lombardia, che vedeva un possibile dualismo interno tra Letizia Fontana ed Attilio Fontana. Entrambi volevano candidarsi per la poltrona di governatore, con il presidente uscente che non aveva alcuna intenzione di fare un passo indietro a favore della sfidante, che però esce di scena per la corsa. L’ex sindaca di Milano e vicepresidente della regione lombarda è stata infatti nominata - riferisce La Gazzetta dello Sport - amministratore delegato delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Fontana nel governo? Il piano per risolvere il nodo Lombardia

L’ex titolare del dicastero dell’Istruzione ha ricevuto l’incarico in seguito alla nomina a ministro di Andrea Abodi: è stato scelto come titolare delle politiche giovanili e dello sport del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni. Da qui la scelta di Moratti, che prenderà il posto di Vincenzo Novari. Resta soltanto un ultimo tassello: che la prescelta dia il benestare all’incarico. Ma nessuno teme colpi di scena o ribaltoni per il comitato che riguarda i giochi olimpici invernali.