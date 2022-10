Macron vede Meloni. È il primo leader straniero a incontrare la premier

23 ottobre 2022 a

a

a

Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato la neo-premier italiana Giorgia Meloni. Macron ha incontrato Meloni dopo la giornata trascorsa alla Nuvola dell'Eur dove si è svolto il vertice annuale della comunità di Sant'Egidio. La notizia dell'incontro è stata diffusa direttamente dall'Eliseo.

"La pace la decideranno gli ucraini". Macron sulla fine della guerra

Sul piatto sicuramente anche gli impegni internazionali e il caro energia. Al centro dell'incontro, le tante questioni aperte tra Italia e Francia. E' solo di qualche giorno fa la polemica tra la ministra francese per gli Affari europei, Laurence Boone, e l'ìItalia. La ministra ha messo in allarme sul rischio che l'Italia correrebbe sul fronte diritti civili col governo di centrodestra. Ma, in quella circostanza, la risposta di Meloni non si è fatta attendere.