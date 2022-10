Emmanuel Macron sulla guerra contro Putin: la pace la decideranno gli ucraini

23 ottobre 2022 a

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, è a Roma dove ha preso parte all’incontro internazionale "Il grido della pace - Religioni e cultura in dialogo", promosso dalla Comunità di Sant’Egidio al centro congressi "La Nuvola". Macron ha affrontato il tema del conflitto in corso e delle ipotetiche trattative di pace che potrebbero avviarsi con Vladimir Putin soltanto col semaforo verde di Zelensky e dell'Ucraina. «Una pace è possibile ed è solo quella che gli ucraini decideranno quando lo decideranno»: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervenendo all’incontro internazionale "Il grido della Pace", organizzato dalla comunità di Sant’Egidio. «Abbiamo deciso di sanzionare la Russia e di aiutare l’Ucraina, senza entrare in guerra, affinché a un certo punto il popolo ucraino possa scegliere la pace e affinché possa scegliere il momento e i termini di una pace che avrà voluto», ha aggiunto Macron sottolinenando che «c’è quindi una prospettiva di pace» e che «la pace si costruirà con l’altro, che è il nemico di oggi, intorno a un tavolo».

«Vogliamo che sia il popolo ucraino a scegliere la pace, il momento e i termini della pace. Questo significa che c’è una prospettiva di pace. Esiste, esisterà la pace a un certo punto». Così il presidente francese Emmanuel Macron all’incontro internazionale ’Il grido della pace - Religioni e cultura in dialogò, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio al centro congressi ’La Nuvolà a Roma. In quel momento «la pace si costruirà con l’altro, che è il nemico, intorno a un tavolo e la comunità internazionale sarà lì».