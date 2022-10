Silvio Berlusconi chiama Mario Draghi: grazie per il lavoro svolto

21 ottobre 2022 a

Nel giorno della presentazione della lista dei futuri ministri al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente e fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha chiamato il premier uscente, Mario Draghi, per ringraziarlo del lavoro svolto. Silvio Berlusconi ha telefonato al premier uscente Mario Draghi per salutarlo, per «ringraziarlo del prezioso lavoro svolto e gli ha augurato nuovi successi». Lo riferiscono fonti di Forza Italia.

Dopo le tensioni dei giorni scorsi, tra alleati di governo sembra essere tornato il sereno. Il governo Meloni è uno dei più veloci della storia della Repubblica. A questo punto, Dopo le recenti dichiarazioni su Putin e il conflitto Russia-Ucraina, Berlusconi vuole essere parte integrante di un clima di collaborazione tra l'esecutivo uscente e quello che verrà. E la telefonata a Draghi è lì a dimostrarlo.