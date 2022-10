Guerra Russia Ucraina, caccia russi vicino al confine Nato. E partono gli Eurofighter italiani

21 ottobre 2022 a





La tensione sale anche nei cieli. Mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede nuove armi di difesa aerea, in particolare a Italia e Francia, due nuovi decolli (tra ieri e oggi) dei nostri Eurofighter preoccupano non poco: ad annunciarlo è la stessa Aeronautica Militare che su Twitter parla di caccia impegnati in attività di "air policing" in Polonia.

I jet italiani sono decollati per intercettare gli aerei russi in volo a ridosso dei confini Nato. L'escalation della guerra tra Russia e Ucraina continua. "La Russia sta preparando coscientemente un disastro nell'Ucraina meridionale" ha dichiarato allarmato Zelensky nel suo intervento al Consiglio Europeo. "Hanno minato la diga e unità della centrale idroelettrica di Kakhovka". L'inondazione cancellerebbe 80 centri abitati, tra cui Kherson.

E nei cieli non va meglio. “Due nuovi decolli su allarme per gli Eurofighter dell’Aeronautica Militare impegnati in attività di Air Policing in Polonia. I caccia italiani sono decollati, ieri e oggi, per intercettare aerei russi in volo a ridosso dei confini Nato” è stata la comunicazione ufficiale diffusa nel pomeriggio di oggi sui social.