Governo, retroscena dal Quirinale: chi ha fatto il nome di Giorgia Meloni per l'incarico

“Pronti a prendere per mano il nostro splendido Paese”. A parlare dopo l’incontro al Quirinale con Sergio Mattarella è Matteo Salvini, che sul proprio profilo Facebook ha pubblicato la foto della delegazione del centrodestra al termine delle consultazioni al Colle con il presidente della Repubblica per la formazione del nuovo governo. E secondo quanto filtra è stato proprio il leader della Lega a svolgere un ruolo fondamentale nel breve colloquio con il capo dello Stato: il nome di Giorgia Meloni come esponente incaricato a formare l’esecutivo è stato fatto al presidente della Repubblica dal numero uno del Carroccio.

Sergio Mattarella convoca Giorgia Meloni al Quirinale per l'incarico

Da parte di Salvini sono stati molti i sorrisi mostrati nell’appuntamento al Colle, sia all’ingresso, che durante le parole di Meloni alla stampa ed infine pure nella lunga chiacchierata nel cortile d'onore del Quirinale. I tre volti forti del centrodestra si sono infatti scambiati, sorridendo, alcune battute. Silvio Berlusconi era a braccetto proprio con il segretario della Lega.