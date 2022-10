Governo, Giorgia Meloni ha deciso: Guido Crosetto va al ministero della Difesa

21 ottobre 2022 a

a

a

C’è un filo diretto tra Giorgia Meloni e il Quirinale, con la leader di Fratelli d’Italia che custodisce la lista definitiva dei ministri da presentare al presidente Sergio Mattarella. E come riferisce Repubblica nell’elenco per il governo di centrodestra c’è una sostanziale novità: Guido Crosetto è destinato a guidare il ministero della Difesa. Per giorni il fondatore di FdI è stato dato come nome in pole position per lo Sviluppo economico, con dei dubbi mai sciolti veramente. E ora la scelta su un’altra casella.

Totoministri, è gelo tra Meloni e Berlusconi: Tajani rischia grosso

Nell’ultimo aggiornamento sul toto-ministri il quotidiano fa sapere che ci sarà un posto anche per Francesco Lollobrigida, che andrà o al Turismo o all’Agricoltura. Alla Cultura si fa il nome del giornalista Gennaro Sangiuliano, al momento direttore del Tg2. Il profilo alternativo - Sangiuliano era destinato alla guida del Tg1 nello schema del centrodestra - è Giordano Bruno Guerri. Per lo Sport il preferito è invece Andrea Abodi. Conferma anche per Antonio Tajani agli Esteri, ma Meloni ha cambiato le carte sui vicepremier: la premier in pectore non vorrebbe numeri due dopo aver optato per altre idee. Una scelta che ricade pure su Matteo Salvini, che ricoprirà l’incarico di ministro delle Infrastrutture.