Governo, cosa deve ammettere Letta: "Meloni? Fatto storico". Asfaltato dai suoi

21 ottobre 2022 a

Un annuncio di contrasto deciso al nascente governo di Giorgia Meloni che giurerà sabato 22 ottobre al Quirinale, che contiene al suo interno il riconoscimento, seppur indiretto, del fallimento della sinistra. Il tweet del segretario del Pd Enrico Letta è arrivato poco dopo la lettura della lista dei ministri da parte della premier, che ha accettato l'incarico "senza riserva" dalle mani del presidente Sergio Mattarella.

"Dopo aver ascoltato lista, nomi e denominazioni del Governo Meloni dico ancora più convintamente opposizione, opposizione, opposizione" scrive il dem. Che poi è costretto ad ammettere: "L’unica novità è una donna premier, un fatto storico per il nostro Paese, oggettivamente da riconoscere" si legge nel tweet. Post che attira i commenti di militanti e utenti del social che non perdonano: "Ma taci che non ne hai azzeccata una!", "Ma taci", "Enrico stacci. Hai perso. Di nuovo". "Ci poteva pensare prima", alcuni dei commenti più "soft" che si leggono sulla bacheca del dem.

Poco dopo, un nuovo cinguettio, con gli "auguri di buon lavoro alla Presidente Giorgia Meloni". E l'ennesimo proposito: "Ora guardiamo avanti. In Parlamento la settimana prossima esporremo le ragioni e le iniziative della nostra sempre più convinta opposizione. Venerdì la Direzione fisserà l’agenda e i tempi del nostro Congresso Costituente" afferma Letta accelerando sul processo di rinnovamento del partito dopo la batosta elettorale che vedrò un altro segretario al Nazareno.