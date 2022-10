Governo Meloni, quanti ministri sono senatori. E da Mentana scoppia il caso

21 ottobre 2022 a

Sono 24 i ministri del nuovo governo di centrodestra annunciati dalla neo presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Di questi 6 sono donne: Maria Elvira Calderone al Lavoro e alle politiche sociali, Annamaria Bernini all'Università, Daniela Santanché al Turismo, Maria Elisabetta Alberti Casellati alle Riforme istituzionali, Alessandra Locatelli alle Disabilità ed Eugenia Maria Roccella alla Famiglia, natalità e pari opportunità. Ma quello che salta subito all'occhio è che molti sono anche senatori. A sollevare il caso in diretta è Enrico Mentana che col suo Speciale La7 Diario Mentana, commenta in diretta la formazione del nuovo esecutivo gudiato dalla leader di Fratelli d'Italia. L'inviata in Quirinale Alessandra Sardoni dopo l'annuncio dei nomi da parte di Meloni commenta: "A occhio, ma non li abbiamo ancora contati, sono molti i senatori nominati ministri". Quando la linea torna in studio Mentana domanda ai suoi ospiti, il direttore de La Verità Affari Franco Bechis e al vicedirettore di HuffPost e conduttore Francesco De Angelis cosa significhi questa scelta. "Il Senato è da sempre un terreno scivoloso" dice. "Non mi sembra in misura così clamorosa, poi saranno in missione e si abbassa il quorum" ribatte Bechis. "Potrebbe anche essere una dimostrazione i fiducia, significa che non hanno paura lì dove è successo che i numeri ballano" esclama il direttore.