Diretta Governo, Giorgia Meloni da Mattarella per l'incarico: pronta la lista dei ministri

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è a colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che le conferirà l'incarico per formare il nuovo governo. Meloni, la prima donna premier del centrodestra dirà sì senza riserva, con la consapevolezza di poter contare su una maggioranza certa per formare il governo. Meloni è arrivata al Quirinale con una cartellina e dei fogli bianchi in mano, un indizio che confermerebbe che la lista dei ministri del centrodestra è già pronta. Domattina, sabato 22 ottobre, il giuramento.

Dopo le consultazioni lampo con il centrodestra al Colle, durate appena 11 minuti, la leader di Fratelli d'Italia ha parlato ai giornalisti con le delegazioni alle sue spalle: "Tutta la coalizione, che non a caso si è presentata insieme alle consultazioni, ha dato un'indicazione unanime come rappresentanza della maggioranza parlamentare, proponendo la sottoscritta a Mattarella come persona incaricata di formare il nuovo governo".