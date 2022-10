L'Aria che Tira, la profezia di Breda sul terzo audio di Berlusconi: "Si rischia..."

20 ottobre 2022 a

Il quirinalista Marzio Breda, ospite a L'Aria che Tira nella puntata di giovedì 20 ottobre, svela quali potrebbero essere le conseguenze della diffusione di un nuovo audio di Berlusconi.



"Indubbiamente si rischia l'incidente vero, c'è un po' di suspense rispetto all'indiscrezione che sta girando in queste ore riguardo l'imminente uscita di un terzo audio di Berlusconi. Mi aspettavo che oggi sarebbe stata una giornata di decantazione e di chiarimento interno. Berlusconi non ha stupito di certo chi lo conosce: è bravissimo ad intercettare il sentiment delle persone ed è vero che ultimamente stanno aumentando le perplessità rispetto alla guerra e anche rispetto alle mosse dell'Europa in questo contesto" spiega Breda che lancia un avvertimento. "Ma non si può pensare, come qualcuno ha ironicamente ipotizzato, di fare una scenata davanti al presidente Mattarella. È necessario andare al Quirinale con le idee e le posizioni chiare" conclude il quirinalista.