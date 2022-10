Consultazioni, Berlusconi al Colle con la delegazione di FI: "Nostro contributo decisivo"

21 ottobre 2022 a

Silvio Berlusconi è arrivato al Quirinale con la delegazione di Forza Italia per le consultazioni del centrodestra con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo annuncia lui stesso con un post sui social in cui si vede ritratto sorridente insieme al vicepresidente Antonio Tajani e ai capigruppo al Senato e alla Camera di Forza Italia, Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo.

La delegazione di @forza_italia al Quirinale per le consultazioni del Presidente della Repubblica.

Daremo un contributo decisivo per far nascere il governo del centrodestra. pic.twitter.com/AEgmrlMuyi — Silvio Berlusconi (@berlusconi) October 21, 2022

