Governo, via alle consultazioni di Meloni con Mattarella: presenti Salvini e Berlusconi

21 ottobre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni è arrivata alle 10.20 al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in vista della formazione del governo di centrodestra. Ad accompagnarla i capigruppo di Senato e Camera di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. Il primo ad arrivare al Colle è stato Silvio Berlusconi: il Cavaliere è arrivato con l'auto nel cortile del palazzo del capo dello Stato e ha poi compiuto un breve tratto a piedi per entrare. Inseme a lui Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, capigruppo di Forza Italia. Qualche secondo dopo li ha raggiunti anche il coordinatore del partito azzurro, Antonio Tajani, regolarmente presente dopo gli impegni europei.

Spazzati via i dubbi: il ministero per Crosetto e Lollobrigida. Cosa ha deciso Meloni

Oltre a Meloni e Berlusconi è presente anche Matteo Salvini, in compagnia dei capigruppo a Montecitorio e Palazzo Madama, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Prima di imboccare la strada per il Quirinale per le consultazioni il segretario della Lega ha rilasciato un breve commento: “Non vedo l'ora di passare dalle parole ai fatti. Abbiamo le idee chiare e la squadra è pronta. Gli italiani aspettano risposte. La squadra è pronta, non vedo l'ora che l'esecutivo cominci”.

“Fedeltà a Nato e Ue”. Cosa chiederà Mattarella a Meloni: la soffiata

Mattarella riceve la delegazione di centrodestra nel Salone degli Arazzi di Lille e non nello studio alla Vetrata. Sono 15 in totale le persone presenti al colloquio, compreso l’inquilino del Quirinale. Al suo fianco lui il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, e il consigliere giuridico Daniele Cabras.